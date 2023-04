EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,99 EUR

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 11,99 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 12,03 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.349.066 EON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,19 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 1,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 7,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 64,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 11,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 15.03.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.748,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 91,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 15.047,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Am 15.05.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,908 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

