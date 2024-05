EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 12,49 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 12,49 EUR zu. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 12,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,47 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.998 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,48 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,89 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 16,49 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,553 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,24 EUR.

Am 15.05.2024 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 22,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von EON SE.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

