EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Mittag gestärkt

So entwickelt sich EON SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,46 EUR nach oben.

Die EON SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 11,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 11,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,47 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 503.854 EON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,29 EUR) erklomm das Papier am 09.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 7,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 57,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,22 EUR.

Am 10.05.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,32 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.543,00 EUR im Vergleich zu 29.507,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 09.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,971 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

