EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 11,60 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die EON SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 11,60 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 11,79 EUR. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,52 EUR ab. Bei 11,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.934.249 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 12,29 EUR. Gewinne von 5,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 7,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 59,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.543,00 EUR im Vergleich zu 29.507,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,975 EUR in den Büchern stehen haben wird.

