EON SE Aktie News: EON SE am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 11,54 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 11,54 EUR ab. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 11,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.999.437 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,29 EUR) erklomm das Papier am 09.05.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (7,28 EUR). Abschläge von 36,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,22 EUR aus.

Am 10.05.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33.543,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte EON SE am 09.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 14.08.2024.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,975 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

