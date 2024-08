EON SE Aktie News: EON SE legt am Vormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 12,75 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 12,75 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 126.148 EON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,48 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,69 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,552 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,74 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.08.2024. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 16,88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,82 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 14.11.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 05.11.2025.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

