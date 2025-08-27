DAX24.050 ±0,0%ESt505.401 +0,1%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,2%Öl67,82 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
EON SE im Blick

EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Donnerstagmittag südwärts

28.08.25 12:05 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 15,37 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,70 EUR 0,01 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EON SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 15,37 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 15,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 728.729 EON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 7,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 32,11 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,570 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,52 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 16,34 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
13.08.2025EON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

