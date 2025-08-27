DAX24.149 +0,4%ESt505.428 +0,6%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1639 ±-0,0%Öl67,75 -0,1%Gold3.397 ±-0,0%
Kursentwicklung im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Verlusten

28.08.25 09:25 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 15,62 EUR.

Das Papier von EON SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 15,62 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 15,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,73 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.849 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,95 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 33,19 Prozent wieder erreichen.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,570 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,52 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,88 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Energiespartipp bei hohem Strompreis: Gemeinsam wohnen kann Strom sparen

JPMorgan-Prognose: Argenx könnte E.ON im EuroStoxx ersetzen - Aktien im Aufwind

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
13.08.2025EON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

