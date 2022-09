EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag in Rot

Die EON SE-Aktie notierte um 12:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 7,66 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 7,60 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.943.074 EON SE-Aktien.

Am 03.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 12,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Bei einem Wert von 7,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,79 Prozent.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 12,18 EUR.

Am 10.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 23.338,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.638,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 08.11.2023.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,923 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie steigt: Vertrag von E.ON-CEO Birnbaum verlängert

E.ON-Aktie verliert: Bund Naturschutz fordert schnelle Abschaltung von Isar 2 nach Leckage

E.ON drängt nach Leck im AKW Isar 2 auf Planungssicherheit

Bildquellen: E.ON