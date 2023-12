EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 12,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 12,15 EUR abwärts. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 12,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 37.405 EON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 12,80 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 5,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,16 EUR ab. Mit Abgaben von 24,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,84 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 08.11.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 41,27 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von EON SE wird am 13.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,14 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

DAX aktuell: DAX letztendlich mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: So steht der LUS-DAX nachmittags