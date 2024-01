EON SE Aktie News: EON SE am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 12,41 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 09:04 Uhr bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,41 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 12,41 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 12,38 EUR. Bei 12,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.055 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,18 Prozent wieder erreichen. Am 07.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,20 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 08.11.2023. EON SE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,60 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR im Vergleich zu 28.748,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

XETRA-Handel DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein