EON SE Aktie News: EON SE verteuert sich am Mittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 11,86 EUR zu.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 11,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 11,87 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 699.928 EON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,93 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2023 bei 9,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 15,99 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,510 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,530 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,30 EUR an.

Am 08.11.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

