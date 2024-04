EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Montagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 12,47 EUR.

Die EON SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 12,47 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,53 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,47 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 57.037 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 13,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,43 EUR am 04.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,550 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,02 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 16,88 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 50,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 34,07 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2026 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

