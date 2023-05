EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag gefragt

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,22 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,8 Prozent auf 11,23 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,25 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.366 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 7,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,14 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,90 EUR an.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33.543,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 29.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte EON SE am 09.08.2023 präsentieren. EON SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 0,950 EUR je Aktie aus.

