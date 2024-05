EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit roter Tendenz

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 12,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 12,32 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 12,32 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 84.848 EON SE-Aktien.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 9,42 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 10,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 18,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,553 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 15.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie generiert. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

