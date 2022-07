EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Freitagmittag positiv

Die Aktie notierte um 29.07.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 8,71 EUR zu. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 8,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,64 EUR. Zuletzt wechselten 2.295.313 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,55 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,72 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 12,91 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,18 EUR aus.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29.507,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 60,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.402,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2022 erfolgen. Am 09.08.2023 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,885 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

