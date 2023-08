EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,42 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 11,42 EUR nach oben. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,43 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,39 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.142 Stück gehandelt.

Am 09.05.2023 markierte das Papier bei 12,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 7,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 36,22 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,25 EUR.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18.817,00 EUR – eine Minderung von 19,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23.338,00 EUR eingefahren.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von EON SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

