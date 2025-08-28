DAX23.939 -0,4%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
So entwickelt sich EON SE

EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag mit Abschlägen

29.08.25 12:05 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 15,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,37 EUR -0,16 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 15,38 EUR abwärts. Bei 15,38 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 373.460 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 7,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 32,13 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,570 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,52 EUR.

Am 13.08.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte EON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie schwächelt: E.ON begibt grüne Anleihen

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen

Energiespartipp bei hohem Strompreis: Gemeinsam wohnen kann Strom sparen

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
