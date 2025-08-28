EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,49 EUR.

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 15,49 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 15,53 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 15,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.496 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,84 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,570 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,52 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,88 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

