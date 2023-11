EON SE Aktie News: EON SE fällt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 11,97 EUR.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,1 Prozent auf 11,97 EUR nach. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 11,93 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,99 EUR. Zuletzt wechselten 757.201 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,67 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,89 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,30 EUR.

Am 08.11.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,27 Prozent zurück. Hier wurden 16.883,00 EUR gegenüber 28.748,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte EON SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

