EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,98 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,98 EUR. Bei 12,01 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,98 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.861 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 2,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,89 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 34,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,30 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 08.11.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.883,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.748,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,13 EUR je EON SE-Aktie.

