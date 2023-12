EON SE Aktie News: EON SE verteidigt am Mittag Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 12,13 EUR zeigte sich die EON SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 12,13 EUR bewegte sich die EON SE-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,17 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 12,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 423.662 EON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 12,80 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 5,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 9,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,52 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,84 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 08.11.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 28.748,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start

Pluszeichen in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus