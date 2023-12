EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Vormittag stärker

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,16 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 12,16 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 12,17 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 93.542 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 9,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 32,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,84 EUR.

Am 08.11.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 16.883,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.748,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von EON SE.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

