EON SE Aktie News: EON SE zieht am Nachmittag an

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:51 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 12,46 EUR zu. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 12,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,43 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.732.461 EON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 07.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,75 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,75 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,20 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 08.11.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

