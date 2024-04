EON SE Aktie News: EON SE gibt am Dienstagmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 12,45 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 12,45 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 12,41 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,53 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 695.784 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,19 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,07 EUR an.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,60 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 34,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 15.05.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,09 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

