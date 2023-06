EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 11,66 EUR.

Das Papier von EON SE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 11,66 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,69 EUR an. Bei 11,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 735.895 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 5,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 7,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,22 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 10.05.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 33.543,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.507,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,68 Prozent gesteigert.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Am 14.08.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 0,972 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

