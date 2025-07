EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 15,87 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 15,87 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 15,89 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,79 EUR. Zuletzt wechselten 939.978 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2025 bei 16,34 EUR. 2,96 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 16,39 EUR.

Am 14.05.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,22 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 22,64 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

