EON SE Aktie News: EON SE büßt am Mittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 11,31 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 11,31 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 11,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,44 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.679.297 Aktien.

Am 09.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,66 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,63 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 12,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 09.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 18.817,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 23.338,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von EON SE wird am 08.11.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

