EON SE Aktie News: EON SE verliert am Nachmittag

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 11,38 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 11,38 EUR ab. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 11,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.525.996 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 8,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 14.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,25 EUR aus.

EON SE gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.817,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.338,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Am 14.11.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 1,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab September 2023

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in EON SE abgeworfen