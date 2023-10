EON SE Aktie News: EON SE am Mittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 11,17 EUR zu.

Das Papier von EON SE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,17 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,21 EUR. Bei 11,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 430.227 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Bei einem Wert von 8,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 12,20 EUR.

EON SE gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,37 Prozent zurück. Hier wurden 18.817,00 EUR gegenüber 23.338,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 1,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

