EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EON SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 11,14 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 11,14 EUR zu. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,24 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.110.652 EON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 9,40 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,20 EUR ab. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 35,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,20 EUR aus.

Am 09.08.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23.338,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18.817,00 EUR.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von EON SE.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,10 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: DAX beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone