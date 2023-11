EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag in Rot

EON SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,96 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 11,96 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 11,89 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.188 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,80 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,89 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 25,67 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,30 EUR aus.

Am 08.11.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,60 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 28.748,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von EON SE wird am 13.03.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,13 EUR im Jahr 2023 aus.

