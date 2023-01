EON SE Aktie News: EON SE verliert am Dienstagnachmittag

Um 04:22 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 9,96 EUR ab. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 9,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.373.342 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 20,57 Prozent zulegen. Bei 7,28 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,87 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,77 EUR.

EON SE ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 91,05 Prozent auf 28.748,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Bund hat Gas- und Wärmekunden im Dezember mit 4,3 Milliarden Euro entlastet

Belastung durch hohe Gaspreise und Strompreise: E.ON-Chef: Energiekrise nicht vorbei - Haushalte sollen mehr sparen

