EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 12,36 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,5 Prozent auf 12,36 EUR. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,34 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,44 EUR. Zuletzt wechselten 618.183 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,56 Prozent. Am 07.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,75 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 26,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 13,20 EUR.

Am 08.11.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. EON SE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,60 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR im Vergleich zu 28.748,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

