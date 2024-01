EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 12,48 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 12,48 EUR zu. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,49 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.386.851 EON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.02.2023 Kursverluste bis auf 9,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 28,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von EON SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2023 aus.

