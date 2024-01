EON SE Aktie News: EON SE verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von EON SE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,41 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 12,41 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 12,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 12,41 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66.643 EON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 07.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,20 EUR.

Am 08.11.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. EON SE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,60 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.748,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

