EON SE Aktie News: EON SE am Montagmittag nahezu unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von EON SE. Im XETRA-Handel kam die EON SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 13,86 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 13,86 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 13,97 EUR. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,81 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,92 EUR. Bisher wurden heute 1.692.958 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 31.03.2025 markierte das Papier bei 13,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,79 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,572 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,10 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 26.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von -0,25 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,49 Prozent auf 23,84 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,44 Mrd. EUR gelegen.

Am 14.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 20.05.2026.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

