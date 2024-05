EON SE Aktie News: EON SE gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 12,23 EUR.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,2 Prozent auf 12,23 EUR nach. Die EON SE-Aktie sank bis auf 12,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.060.993 EON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,48 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,553 EUR je EON SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,29 EUR aus.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 32,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33,54 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22,64 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

