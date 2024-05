EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Freitagvormittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 12,18 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 12,18 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 12,13 EUR ein. Mit einem Wert von 12,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 375.366 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 10,68 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 10,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 14,33 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,553 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,29 EUR an.

Am 15.05.2024 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE -0,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 22,64 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,12 EUR im Jahr 2024 aus.

