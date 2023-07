EON SE Aktie News: EON SE verteuert sich am Montagnachmittag

EON SE im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 11,56 EUR zu.

Das Papier von EON SE konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 11,56 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 11,59 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.617.402 EON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2023 auf bis zu 12,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 14.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,02 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,22 EUR.

Am 10.05.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33.543,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 29.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von EON SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,982 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

