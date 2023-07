EON SE Aktie News: EON SE fällt am Montagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 11,49 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 11,49 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 11,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,50 EUR. Zuletzt wechselten 105.621 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,29 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 7,01 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 36,61 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,22 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.543,00 EUR – ein Plus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 29.507,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte EON SE am 09.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von EON SE.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,982 EUR je EON SE-Aktie.

