EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag im Plus

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 11,47 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 11,47 EUR zu. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 11,49 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 123.688 Stück.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 7,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 7,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 36,50 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,25 EUR.

Am 09.08.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18.817,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 23.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

