EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Dienstagmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 11,26 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 11,26 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 11,28 EUR. Bei 11,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 868.015 EON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 8,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 35,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,16 EUR aus.

EON SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18.817,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 23.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.11.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

