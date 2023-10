EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 11,17 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 11,17 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 11,29 EUR. Bei 11,17 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.852.676 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. Gewinne von 10,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,29 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,16 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 09.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 18.817,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.338,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte EON SE am 08.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

