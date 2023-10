EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Vormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 11,22 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 11,22 EUR zu. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,17 EUR. Zuletzt wechselten 170.961 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 9,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2022 (8,29 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,20 EUR aus.

Am 09.08.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18.817,00 EUR im Vergleich zu 23.338,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,10 EUR je EON SE-Aktie.

