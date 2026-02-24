DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 -0,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.119 +1,3%Euro1,1806 +0,3%Öl71,25 +0,1%Gold5.187 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Der Mac Mini als US-Pionier! Apples gigantische 600 Mrd. USD-Wette auf die Heimat! Der Mac Mini als US-Pionier! Apples gigantische 600 Mrd. USD-Wette auf die Heimat!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eon plant bis 2030 Investitionen von 48 Milliarden Euro

25.02.26 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
18,62 EUR -0,33 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon (EON SE) investiert bis zum Ende des Jahrzehnts kräftig in den Ausbau der Energieinfrastruktur. Von 2026 bis 2030 sollen 48 Milliarden Euro investiert werden, teilte Eon am Mittwoch in Essen bei der Vorlage seines Geschäftsberichts mit. Der Schwerpunkt liege dabei unverändert im Ausbau, der Modernisierung und Digitalisierung des Verteilnetzes: 40 Milliarden nimmt Eon allein für den Netzausbau in die Hand.

Wer­bung

Die Milliardeninvestitionen dürften Eon dann auch Ergebnisseitig anschieben: Bis 2030 erwarten die Essener einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 13 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss soll bei 3,8 Milliarden Euro landen./lew/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
20.02.2026EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026EON SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.2026EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026EON SE NeutralUBS AG
19.01.2026EON SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.02.2026EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026EON SE BuyDeutsche Bank AG
09.01.2026EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.12.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.02.2026EON SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.01.2026EON SE NeutralUBS AG
16.01.2026EON SE Market-PerformBernstein Research
11.12.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
11.12.2025EON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen