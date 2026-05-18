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Einstufung im Blick

EON SE-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Equal Weight

27.05.26 13:49 Uhr
Barclays Capital mit wegweisender Analyse: So beurteilen die Experten die EON SE-Aktie | finanzen.net

Diese Empfehlung gibt Barclays Capital für die EON SE-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
18,22 EUR -0,38 EUR -2,04%
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon nach der Festsetzung britischer Energiepreis-Obergrenzen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Es seien erste Auswirkungen durch erhöhte Gas- und Strompreise ersichtlich, schrieb Peter Crampton am Mittwoch. Der Anstieg der Preisobergrenze für Juli bis September entspreche insgesamt den Erwartungen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die EON SE-Aktie am Tag der Analyse

Die EON SE-Aktie musste um 13:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 18,22 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 4,28 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 688.624 EON SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 16,4 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte EON SE am 12.08.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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