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EON SE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

EON SE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Die detaillierte Analyse des EON SE-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Bartlomiej Kubicki durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
18.84 EUR -0.52 EUR -2.71 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,20 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Bartlomiej Kubicki sieht die Essener nach den Neunmonatszahlen und der Telefonkonferenz weiter als einen seiner Favoriten im attraktiven Anlagethema Stromnetze. Das Management habe sehr optimistische Signale gesendet, was die Investitionsperspektiven in Energieinfrastruktur in Deutschland angehe, schrieb Kubicki am Mittwoch.

Aktienauswertung: Die EON SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:18 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 18,87 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 7,08 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.008.474 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 20,5 Prozent. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 11:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 11:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
13:31 EON SE Outperform Bernstein Research
10:46 EON SE Buy Deutsche Bank AG
09:01 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 EON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 EON SE Outperform Bernstein Research

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