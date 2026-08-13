EON SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.

Papier unter der Lupe

14.08.26 12:13 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des EON SE-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Ahmed Farman.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die fünfte Regulierungsperiode für Gas 2028 bis 2032. Dieser lasse den Schluss zu, dass die tatsächliche Eigenkapitalrendite nach Steuern im Stromgeschäft von Eon niedriger als von ihm erwartet ausfallen könnte. Dies sei zwar negativ, aber verkraftbar.

Zwischen Kursziel und Realität: Die EON SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:57 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 17,60 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 29,01 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 5.344.105 Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 12,4 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.