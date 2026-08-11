EON SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Die detaillierte Analyse des EON SE-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst James Brand durchgeführt.
Werte in diesem Artikel
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Die Resultate deckten sich mit den Erwartungen und der Ausblick für 2030 stehe, schrieb James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe in dem Quartalsbericht des Stromerzeugers und Netzbetreibers keine echte Überraschung. Das Unternehmen sei nach dem ersten Halbjahr auf gutem Weg zur Erreichung der Jahresziele.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die EON SE-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 10:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 18,82 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 8,96 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 749.970 EON SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 20,2 Prozent aufwärts. EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 12.08.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: E.ON
Aktuelle E.ON Aktie News
E.ON Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|EON SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|EON SE Buy
|Jefferies & Company Inc.